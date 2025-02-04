元日本テレビでフリーの永井美奈子アナウンサーが４日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に出演。夫との衝撃エピソードを明かした。永井アナは「バブリーな仲良しトリオ！」と神田うのとブラザー・コーンと出演。「タピオカが出てもナタデココのインパクトを超えられない」という話題になると、神田は「そこまでびっくりしなかった。日本ではやってくれてうれしいものはある、マカロンとか」