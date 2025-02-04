自民、公明両党と国民民主党の政調会長が4日、国会内で会談し、「年収103万円の壁」の引き上げについて、昨年12月に3党の幹事長が「178万円を目指す」ことで合意したことなどを受け、3党の主張の差を縮めていくことを確認した。会談後、国民民主党の浜口政調会長は記者団に対し、「間合いを詰めていく取り組み、対応を行うことを確認した」と述べた。「年収103万円の壁」をめぐっては、昨年12月の税制調査会長による協議で、178万