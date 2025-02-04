ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÆØ²ì°ÊÀ¾¤Î±ä¿­¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÀÐÀî¸©ÆîÉô¤Î¾®¾¾¡¢²Ã²ì¡¢Ç½Èþ¤Î3»Ô¤ÈÀîËÌÄ®¤Î·ÐºÑ´Ø·¸¼Ô¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ëÆî²Ã²ì¾¦¹©´Ñ¸÷¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤¬4Æü¡¢¾®¾¾»ÔÌ±¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÊÙ¶¯²ñ¤ò³«¤­¡¢Ìó70¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤¬¿Ê¤á¤ë¡Ö¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ë¡¼¥È¡×¤è¤ê·úÀßÈñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¹©´ü¤âÃ»¤¤¡ÖÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¡×¤ò¿ä¤¹À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢·úÀßÈñ¤¬ºÇÂç3.9Ãû±ß¡¢¹©´ü¤¬ºÇÄ¹Ìó28Ç¯¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÉÍ»Ô¤òÄÌ¤Ã¤ÆµþÅÔÉÜ¤òÆî²¼¤¹¤ë¥ë