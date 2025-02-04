冬が旬のかぶですが、大根ほどレパートリーが無くて毎回、何を作ろうかと頭を悩まします。2024年11月11日放送のTBSラジオ『ジェーン・スー生活は踊る』で、だけメシ料理研究家のちはるさんが「かぶのとろとろコンソメバター煮」を紹介していました。時短レシピや手間抜きレシピがお得意なちはるさんおすすめのかぶ料理は、コンソメスープでかぶを煮てバターを加えるだけで作れるという