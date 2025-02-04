ＨＥＮＮＧＥはこの日の取引終了後、１０～１２月期（第１四半期）連結決算を発表した。売上高は前年同期比３１．１％増の２５億１０００万円、営業利益は同３７．３％増の５億２９００万円だった。 主力のクラウドセキュリティーサービス「ＨＥＮＮＧＥＯｎｅ」が引き続き伸びた。契約企業数は３０６３社（前期第１四半期２６７８社）、契約ユーザー数は２６１万４４５４人（同２３９万８