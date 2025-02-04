¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë±ÒÀ¸Ê¡ÍøÉô¡ÊÊÝ·ò¾Ê¡Ë¼ÀÉÂ´ÉÀ©½ð¤Ï3Æü¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÍÍ¼À´µ¤Ç°åÎÅµ¡´Ø¤Î³°Íè¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Î¿ô¤Ï1·î19Æü¤«¤éÆ±25Æü¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤ÙÌó16Ëü2Àé¿Í¡¢Æ±26Æü¤«¤é2·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï±ä¤ÙÌó8Ëü8Àé¿Í¡Ê»ÃÄêÃÍ¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£î¹ÂÙ¸»¡Ê¤­¤å¤¦¤¿¤¤¤²¤ó¡Ë±ÒÀ¸Ê¡ÍøÉôÄ¹¡ÊÊÝ·òÁê¡Ë¤Ï4Æü¡¢¸øÈñ¤ÇÀÜ¼ï¤Ç¤­¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó16Ëü²óÊ¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô¤äËýÀ­¼À´µ´µ¼Ô¤Ê¤É´¶À÷¡¦½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¿Í¤ÎÀÜ¼ï¤ò