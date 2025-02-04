「日本でインフルエンザの大爆発は起きていない」と語る動画を投稿した在日中国人に中国のSNS上で批判が殺到している。台湾の人気女優「大S」ことバービィー・スーさんが日本旅行中にインフルエンザによる肺炎で死去したことが中国で大きな注目を集め、中国メディアでも「感染者数すでに952万人（注※2024年9月2日以降の今シーズンの累積の患者数の推計）」「過去10年で最も深刻」「日本で処方薬が不足」など、日本の感染状況が深