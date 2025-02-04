写真展の会場に展示された、ダイヤモンド鉱山労働者が触れて泥が付着した写真＝1日、東京都港区紛争下の中央アフリカを撮り続けてきた写真家青木弘さん（48）が東京都内で写真展を開き、日本から遠く離れた国の出来事を「自分ごととして行動してほしい」と訴えている。同国では2013年にイスラム教徒とキリスト教徒の間で武力衝突が本格化し、現在も政情不安が続く。写真展では、紛争から離れた美しい自然や人々の何げない日常を