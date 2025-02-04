¤·¤ì¤Ã¤È¸í¤ê¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹­»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢£±·î28Æü¤Ë½µ´©Ê¸½ÕÊÔ½¸Éô¤¬¡ÈÄûÀµ¡É¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇÈÌæ¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯12·î26ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¤Îµ­»ö¤Ç¡¢Èï³²½÷À­¤ÎX»Ò¤µ¤ó¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¿©»ö²ñ¤Ë¡Ô¥Õ¥¸´´Éô¼Ò°÷A»á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡Õ¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±·î£¸ÆüÈ¯Çä¹æ°Ê¹ß¤Ï¡ÔÃæµï¤µ¤ó¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤¿¡Õ¤È¡ÈÊÑ¹¹¡È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±»ï¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ô»ö·ïÅöÆü¤Î²ñ¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØX»Ò¤µ¤ó