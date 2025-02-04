2025年1月29日に帝国ホテルでとりおこなわれた「The Tabelog Award 2025」の授賞式。授賞式のあとにの懇親会では、豪華な出店者たちによる料理がふるまわれました。その様子をお届けします。会場全体の雰囲気2025年1月29日に帝国ホテルでとりおこなわれた「The Tabelog Award 2025」の授賞式。授賞式のあとの懇親会では、豪華な出店者たちによる料理がふるまわれました。懇親会のオフィシャルスポンサーはプレミアムイタリアンビー