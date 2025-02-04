音楽ソフトウェア開発企業のSinevibesの創業者であるアルテミー・パブロフ氏は、自社製品を宣伝するために15年にわたってYouTubeチャンネルを運営してきました。ところが2025年2月3日、この歴史あるYouTubeチャンネルが一度の警告すら与えられないまま、突然削除されてしまったとのことです。“Zero warnings”: Longtime YouTuber rails against unexplained channel removal - Ars Technicahttps://arstechnica.com/tech-policy/