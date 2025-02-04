第１０１回箱根駅伝（１月２、３日）で、総合新記録の１０時間４１分１９秒で２年連続８度目の優勝を果たした青学大の新主将にエースの黒田朝日（３年）が就任したことが４日、分かった。「目指すは箱根駅伝３連覇です。その目標を全員で達成できるチームをつくっていきたい。走りでチームを引っ張っていきます」と力強く“所信表明”した。黒田は、２年時の箱根駅伝では２区で日本人歴代２位（当時）の１時間６分７秒で区間賞