国会では、1月31日･金曜日から2025年度予算について、与野党間で激しい論戦が繰り広げられています。予算案の修正を求める野党に、少数与党の石破政権はどう対応していくのでしょうか。3日の衆院予算委員会。国民民主党の浅野議員は「年収103万円の壁」の見直しについて、あらためて党が主張してきた178万円が妥当な水準だと主張、また、税収の増加分は国民に還元すべきと石破首相に迫りました。（国民民主党浅野 衆院議員）「経