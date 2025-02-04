天丼専門店「天丼てんや」が、春の訪れを想起させる季節限定の一品を投入する。2025年2月13日から売り出されるのは、桜海老や鰆を使った「桜海老と鰆の天丼」。どんな商品なのか。 jQuery(function () { jQuery("#swiper67a1c8551e156").attr("style", ""); setTimeout(function () { var swiper = new Swiper("#swiper67a1c8551e15