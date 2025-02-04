フィオレンティーナが、ユヴェントスからニコロ・ファジョーリをローン移籍で獲得したことを発表した。『Football Italia』によると、契約期間は今シーズン終了まで、移籍金は250万ユーロとのこと。また買取オプション付きで、行使されれば移籍金1350万ユーロとボーナス300万ユーロで完全移籍することができるとも報じている。そのファジョーリは、ユヴェントスの下部組織出身。ユヴェントスではこれまで69試合に出場し、今シーズ