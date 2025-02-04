グラスノーの復活はドジャースにとって大きなプラスだ(C)Getty Images昨年、ドジャースの開幕投手を務めたタイラー・グラスノーが現在のコンディションについて語った。現地時間2月1日に開催された、球団イベント「ドジャースフェスト」に参加した際に、“完全復活”を宣言したようだ。【画像】ドジャースナインが実際にチャリティイベントに参加した様子グラスノーは昨季、先発ローテーションの中心として9勝をマークするも、