蚤の市「パスザバトンマーケット Vol.18」が2025年3月1日(土)・2日(日)に、コクヨ東京品川オフィス「ザ キャンパス(THE CAMPUS)」で開催される。ファッションやライフスタイル、フードが一堂に集結「パスザバトンマーケット」は、企業の倉庫に眠るB品やデッドストック品、通常店舗では販売されないアイテムなどが一堂に集結するマーケットイベント。今回は、総勢70のファッションブランドやライフスタイルブランド、フードを扱うシ