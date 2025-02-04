Q-pot.(キューポット)から、焼きたてクッキーをモチーフにした新作アクセサリーが登場。2025年2月6日(木)より、Q-pot.全店ほかにて発売される。“まるで本物”焼きたてクッキーアクセサリー焼きたてクッキーそっくりの新作アクセサリーは、Q-pot.を代表するラウンドビスケット型のクッキーと、Q-pot CAFE.のテディベアクッキーをモチーフにした2種類を用意。それぞれ、プレーン・キャラメル・ココアのフレーバーをイメージしたカラ