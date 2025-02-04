2024Ç¯½©¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Èµ¡Ç½À­¤Î¹â¤µ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥­¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¥³¥¹¥á¥Ý¡¼¥Á¡×¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤ó¤Ê¥³¥¹¥á¥Ý¡¼¥Á¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª2025Ç¯2·î3Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖHELLO KITTY ¡ß BRILMY ¥ê¥Ã¥×¤¬½Ä¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ë ¥º¥Ü¥é¤ËÍ¥¤·¤¤¥ß¥Ë¥³¥¹¥á¥Ý¡¼¥Á BOOK¡×¡£¤µ¤é¤ËÆ±Æü¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤¿¡ÖHELLO KITTY ¡ß BRILMY ¤¤¤Ä¤Ç¤â¥µ¥µ¥Ã¤È¤ªÄ¾¤·¤Ç¤­¤ë ¥ß¥é¡¼ÉÕ¤­¥Ó¡¼¥º¥¹¥È¥é¥Ã¥× BOOK¡×¤â