元ＮＨＫアナウンサーの武内陶子が４日、東京・俳優座で行われた朗読劇「青空」（演出・樫田正剛氏）に出演した。第二次世界大戦下の日本の少年・大和が犬と猫と暮らす青春物語。武内は犬の麦を演じた。公演を終え「最後の俳優座（今年４月に閉館）の舞台にまさか自分が立てると思っていなかった」。「今日は来てくれてたかな、感無量でした」と俳優座の初代演出助手として活躍していた亡き義母・上田公子さんに思いをはせ、