ガールズグループIVEのメンバー、ユジンとリズが活気あふれる姿で始球式に参加した。【写真】IVE、『IVE EMPATHY』で9カ月ぶりにカムバックユジンとリズは去る2月3日に韓国で放送されたJTBCバラエティ『最強！野球団』に出演し、最強モンスターズと大学野球オールスター競技の始球式に参加した。同日の試合はシーズン最後の直接観戦できる試合として、さらに話題になった。最強モンスターズのチャン・シウォン団長は、選手たちにト