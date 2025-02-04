不貞行為を理由に慰謝料を請求され、一審、二審で敗訴した韓国女優ハ・ナギョンが、判決を不服として上告することを決めた。【写真】ほぼ出てる！ハ・ナギョンの“露出事故”2月4日、本サイト提携メディア『OSEN』が取材したところによると、ハ・ナギョンは3日、代理人を通じて韓国大法院（最高裁判所）に上告状を提出した。先月22日、釜山地方法院（地方裁判所）東部支院の第4-1民事部が審理した控訴審において、裁判所はハ・ナギ