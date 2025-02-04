【女子旅プレス＝2025/02/04】ユニバーサル･スタジオ･ジャパンでは、『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』公開を記念したシアター形式のアトラクション『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』を、2025年2月14日（金）〜8月17日（日）の約半年間限定で開催。アトラクションの世界観に没入できるオリジナルフードが2月13日（木）から、グッズが2月14日（金）より順次登場する。【写真】USJ、東野圭吾原