今日4日は、西日本を中心に今季最強の寒波が流れ込んでいます。明日5日の朝は全国的に厳しい冷え込みになるでしょう。寒気は強弱を繰り返しながらも居座り、ピークは8日(土)頃。路面や水道の凍結などに注意が必要です。明日5日朝は冷え込み強まる広く氷点下今日4日(火)は、今季最強の寒波が日本列島に流れ込んできています。日本海側では広い範囲で雪が降っていて、普段、雪が降らない九州南部や四国など、太平洋側でも雪の降