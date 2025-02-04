¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢»²¹Í¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°ÂÇÜÇÉ¤Î¸µ²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤«¤é¡Ö½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀµ¼°¤Ë²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Â½»Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤ÏºÆÅÙ¡¢½ÐÀÊ¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤µ³«¤«¤ì¤¿½°µÄ±¡¡¦Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÎÍý»ö²ñ¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Î»¿À®Â¿¿ô¤Ç»²¹Í¿Í¾·Ã×¤¬µÄ·è¤µ¤ì¤¿°ÂÇÜÇÉ¤Î¸µ²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤«¤é¡Ö½ÐÀÊ¤Ï¹µ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÇÜÇÉ¡¦¸µ²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¸¡»¡¤Î»ö¾ðÄ°¼è