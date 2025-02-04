【SVリーグ】ウルフドッグス名古屋 3−0 東レアローズ静岡（2月1日・男子第14節）【映像】滞空時間が“長すぎる”衝撃のバックアタックリーグ屈指の“点取り屋”が、ブロックのタイミングが狂ってしまうほど滞空時間の“長すぎる”バックアタックを披露。驚異的な身体能力から生み出された攻撃に、相手チームの選手たちは手も足も出なかった。大同生命SVリーグの男子第14節で、ウルフドッグス名古屋は東レアローズ静岡と対戦。