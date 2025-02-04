ロシアの都市ベレゾフスキーの市長選で、４期連続当選を目指していた現職が?傀儡候補?として立てた専属運転手の妻に敗北を喫した。ロシア紙「コメルサント」が先日、報じた。エカテリンブルクの衛星都市ベレゾフスキー市長選挙の意外な結果が話題になっている。４期連続の当選を目指していたエフゲニー・ピストフ氏は、専属運転手の妻でもあるユリア・マスラコワ氏と争っていたため、形式的なものにすぎないと思われた。マス