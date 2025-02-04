Fumiya Mizuno［東京４日ロイター］ - 東京株式市場で日経平均は２日ぶりに反発し、前営業日比２７８円２８銭高の３万８７９８円３７銭で取引を終えた。カナダとメキシコに対する米関税発動が先送りされ、警戒感がいったん和らぎ売りが出ていた自動車株を中心に買い直されたが、後場に入り中国への追加関税が発効すると急速に値を消した。指数は一時６７２円４２銭高の３万９１９２円５１銭の高値を付けたが、後場は一時７