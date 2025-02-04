2月4日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、トランプ政権のカナダ、メキシコ、中国への関税について意見を交わした。 経済的な不合理を追求して、政治的な合理性を取るトランプ政権 アメリカのトランプ大統領は2月1日、カナダとメキシコからの輸入品に25％の関税を、中国には10％の追加関税