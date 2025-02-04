「巨人春季キャンプ」（４日、宮崎）田中将大投手が第１クールを総括し「いろんな手応えを感じています」「想定よりも早く進んでいます」と語った。今クールは初日から２００球を超えるネットスローに取り組むなど「単純にボールを投げている数はものすごく多い方だったんじゃないかなと思います」。この日もボールを２つ持って投げるなど、久保康生巡回投手コーチからさまざまなドリルを課され「本当にいろんな感覚を感じる