お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の山本浩司（45）、関太（45）が4日、都内で行われた厚生労働省「令和6年度SAFEアワード授賞式」に出席した。この記事の写真を見る第1次産業から第3次産業まで、安心安全な職場づくりに取り組む1944の企業・団体が所属する「従業員の幸せのためのSAFEコンソーシアム（共同体）」が、産業・部門別で労働災害防止や安全・健康の増進のための取り組みを表彰した。「タイムマシーン3号」は同コンソー