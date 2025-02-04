【「氷の城壁」完結&アニメ化決定記念！無料&クーポンで30％OFF】 クーポン配付期間：2月4日～2月14日23時59分 楽天ブックスは2月4日、阿賀沢紅茶氏のマンガ「氷の城壁」の、完結＆アニメ化決定を記念して、「氷の城壁」と「正反対な君と僕」の第1巻を無料公開し、続刊の購入が30%オフになるクーポンを配布した。クーポンの獲得は2月4日から2