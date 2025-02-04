プロトコーポレーションがこの日の取引終了後、ＭＢＯの一環として、筆頭株主であり創業家一族の資産管理会社である夢現の完全子会社で、プロトの横山博一会長が代表取締役を務めるフォーサイト（名古屋市中区）が同社株の非公開化を目指してＴＯＢを実施すると発表した。 非公開化により、短期的な利益や分配にとらわれずに、迅速かつ柔軟な経営判断や機動的な経営資源配分を実現するのが狙い。ＴＯＢ価