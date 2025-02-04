警視庁新宿署と小田急電鉄が実施した訓練で、犯人役（左手前）を取り囲む署員ら＝4日午前、小田急新宿駅走行中の電車内で刃物による切りつけ事案が発生したとの想定で、警視庁新宿署と小田急電鉄は4日、新宿駅で電車が到着した際の避難誘導や犯人制圧に関する訓練を実施した。小田急線では2021年に電車内で乗客刺傷事件が発生しており、同社は全車両に盾や防刃手袋を配備するなど対策を進めている。訓練では新宿駅に向かう回送