エミリスは2月3日、「カフェでの仕事に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2024年12月25日〜1月5日、全国の男女500人を対象にインターネットで行われた。○カフェで仕事している人を見たことがある?カフェで仕事をする人を見たことがある?「カフェで仕事をする人を見たことがあるか?」という問いには、94.4%が「見たことがある」と回答。カフェが仕事場として定着している現状を示している。リモートワークの浸透や多様な働