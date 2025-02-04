アイドルの生い立ちや今をロングインタビューで綴る“読むアイドルマガジン”こと『IDOL AND READ』の最新刊第41号が2月5日に発売される。表紙巻頭はグループとしては10年ぶり3度目、現体制では初のさいたまスーパーアリーナ単独公演を3月20日に控える私立恵比寿中学の小久保柚乃だ。◆『IDOL AND READ』第41号 画像小久保は2021年5月にえびちゅうに転入(加入)したメンバーだが、通称“妹組”にとって初のたまアリ単独公演が行われ