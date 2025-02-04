音楽賞の最高峰として知られるグラミー賞授賞式で、レディー・ガガとブルーノ・マーズが、山火事で被災したロサンゼルスに敬意を表し、ママス＆パパスの名曲「夢のカリフォルニア」をカバーした。【写真】「夢のカリフォルニア」をカバーするレディー・ガガとブルーノ・マーズ日本時間2月3日に、ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナにて第67回グラミー賞が開催され、「Die With a Smile」でコラボレーションしたガガ