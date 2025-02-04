Ｊ１連覇中の神戸が４日、神戸市内の練習場で公開練習を行った。１日までの沖縄キャンプを終え、神戸に戻ってからの初練習だったが、昨季１１得点を挙げたＦＷ宮代大聖をはじめＭＦ佐々木大樹、ＤＦ広瀬陸斗、新加入のＤＦカエターノ、ＭＦ井出遥也、ＭＦ井手口陽介の６選手がけがやコンディション不良で不参加。吉田孝行監督は「元々の人数も少ないし難しい状況ではある」と説明した。今季初の公式戦、スーパー杯（広島戦・国