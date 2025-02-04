mozo ワンダーシティは、商業施設としてサステナブルなライフスタイルを提供すべく、毎回新たな社会問題をピックアップし、それらの問題に触れるソーシャルアクションの連載企画「mozo action」を展開しています。 mozo ワンダーシティ「チョコレートイベント」  【実施日時】2025年2月7日(金)、8日(土) 各日10:00〜15:00【参加数】合計1000名さま(各日500名さま)整理券配布あり※予定数に達し次第終了【開催場所