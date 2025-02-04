洋食惣菜 スター食堂は、黒毛和牛焼肉・ステーキ弁当の専門店として、「京都 肉のに志むら」を、「洋食惣菜 スター食堂」の店舗も構える高島屋京都店B1Fにて2025年2月5日(水)にグランドオープンします。 京都 肉のに志むら 所在地 ： 〒600-8520京都市下京区四条通河原町西入真町52高島屋京都店B1F定休日 ： 不定休 (百貨店に準ずる)営業時間 ： 10:00〜20:00電話番号