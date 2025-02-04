通勤時にリュックサックを使っている人は多いと思います。リュックの荷物の型崩れを防ぐことで、リュックを背負いやすくする方法について、警視庁警備部災害対策課（以下、警視庁）がXの公式アカウントで紹介しています。警視庁は「私は、普段リュックサックにバインダーを入れています。荷物の型崩れを防ぎ、重さが分散されて背負いやすいからです」とXに投稿。バインダーはリュックの背中側のポケットに入れるのがよいという