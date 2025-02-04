オリエンタルランドは、オリエンタルランド、日本郵船、郵船クルーズの3社とクルーズ事業の業務提携に向けた基本合意書を締結を発表しました。 オリエンタルランド 日本郵船、郵船クルーズの3社とクルーズ事業の業務提携に向けた基本合意書を締結  株式会社オリエンタルランド、日本郵船株式会社、郵船クルーズ株式会社の3社は、オリエンタルランドが日本を拠点として2028年度の就航を目指すクルーズ事業において、