広東省の無形文化遺産年貨（年越し用品）市場で仏山木版年画を展示する劉鐘萍さん。（１月１８日撮影、広州＝新華社記者／〓瑞璇）【新華社広州2月4日】「春節−中国人の伝統的な新年を祝う社会実践」が2024年12月4日、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録された。登録推薦書に添付されたビデオ映像には、中国広東省仏山市の人々になじみ深い年画を貼る光景が映し出されている。年画の工房で木版に紙を