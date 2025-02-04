4Æü¡¢Æî¥·¥Ê³¤¾å¶õ¤Ç½ä²óÈô¹Ô·±Îý¤ò¤¹¤ëÊÆ·³¤ÎB1ÀïÎ¬Çú·âµ¡¡Ê¾å¡Ë¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤ÎFA50ÀïÆ®µ¡¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¶õ·³Äó¶¡¡¦¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Þ¥Ë¥é¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤Ï4Æü¡¢¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾ÌÉÕ¶á¤ò´Þ¤àÆî¥·¥Ê³¤¾å¶õ¤Ç¤ÎÆ±Æü¤Î½ä²óÈô¹Ô·±Îý¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·±Îý¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤ÎFA50ÀïÆ®µ¡3µ¡¤¬ÊÆ·³¤ÎB1ÀïÎ¬Çú·âµ¡2µ¡¤È¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾Ì¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡ÊEEZ¡ËÆâ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤¬2012Ç¯¤«¤é¼Â¸ú»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ­¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¥Õ¥£¥ê