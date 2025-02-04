今年1月、大阪府箕面市の飲食店で店主の高齢女性がテープで縛られ現金41万円が奪われた事件で、警察は男を逮捕しました。強盗傷害と住居侵入の疑いで逮捕されたのは、大阪市城東区の無職・坂本悠成容疑者(23)です。警察によりますと、今年1月24日午後、坂本容疑者は箕面市の箕面公園にある店舗兼住宅で82歳の店主の女性の両手などを粘着テープで縛り現金約41万円を奪うなどし、全治1週間のけがをさせた疑いがもたれています