俳優でモデルの中川大輔（２７）が４日、都内で主演舞台「きたやじオン・ザ・ロード〜いざ、出立！！篇〜」（３月１〜１６日、東京・日本青年館ホールほか）の公開稽古と取材会に登場した。本作は十返舎一九の「東海道中膝栗毛」をベースにした書き下ろし。中川は喜多八を、相棒の弥次郎兵衛は牧島輝（２９）が演じる。「音楽疾走劇」と銘打たれていることもあって、公開された稽古でも舞台をところ狭しと駆け回り、殺陣ではダ