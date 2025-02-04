元日本テレビアナウンサーで現在はフリーアナの永井美奈子（59）が4日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。持ち前の美貌に注目が集まった。今放送で「バブリー仲良しトリオ」として、Bro.KORN（69）、神田うの（49）とともにゲスト出演した。永井が当時、進行を務めていた日本テレビ系の名物クイズ番組「マジカル頭脳パワー!!」について言及。「1時間番組で3時間回したり。3時間SPだと12時間ぐらい回した