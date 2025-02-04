日本のプロ野球では、パ・リーグが攻撃時に投手に代わって打席に立つ攻撃専門の選手（指名打者）を認め、一方でセ・リーグは認めていない。指名打者（DH）制を認めるべきか、否か。ライターの広尾晃さんは「世界の潮流は指名打者（DH）を認める方向にある」という――。写真＝iStock.com／PeopleImages※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PeopleImages■指名打者制度が始まった“苦しい”事情野球の指名打者（Designated Hi