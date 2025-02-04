４日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に俳優でミュージシャンの寺尾聰（７７）が出演。黒柳徹子（９１）が司会をつとめていた、１９７８年から８９年までＴＢＳ系で放送された生放送の人気音楽番組「ザ・ベストテン」の思い出話に花を咲かせた。寺尾は１９８１年に自身が作曲を手がけた「ルビーの指環」が大ヒット。ほかにもヒット曲を連発し、紅白出場、レコード大賞受賞など大活躍した。「ザ・ベスト