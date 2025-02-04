タレントの神田うの（49）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。かつて歌手デビューしたものの頓挫したと明かす場面があった。この日は仲良しだという歌手・Bro.KORN（ブラザー・コーン）、元日本テレビでフリーアナウンサーの永井美奈子とそろって登場。コーンとの関わりを問われた神田は「タレントになって最初の生放送の『オールナイトフジ・リターンズ』っていうので、MCさせていただ